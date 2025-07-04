Стало известно, какие авто могут перестать завозить в РФ после отмены льготного утильсбора

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после распространения коммерческого утилизационного сбора на авто с моторами от 160 л.с. в Россию могут перестать импортировать модели BMW, Mercedes-Benz и Hyundai.
Собеседник издания обратил внимание на то, что после отмены льготного утильсбора в Россию не будет выгодно завозить, в частности, немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLE (W166) и BMW X5 (F15), а также корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento — оба четвертого поколения.
По словам Рогова, большой пятилетний внедорожник Hyundai Palisade с дизельным двигателем объемом 2,2 литра представляет собой отличное предложение, когда он стоит 3,5 миллиона рублей, однако его стоимость вырастет до 6 миллионов, и за эти деньги он попросту не будет никому нужен. То же самое касается и минивэна Kia Carnival, продолжил собеседник издания.
Эксперт добавил, что вышеупомянутые авто заказывали преимущественно люди со средним достатком, и основной удар придется именно по ним.
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