Стало известно, какие авто могут перестать завозить в РФ после отмены льготного утильсбора

По словам Рогова, большой пятилетний внедорожник Hyundai Palisade с дизельным двигателем объемом 2,2 литра представляет собой отличное предложение, когда он стоит 3,5 миллиона рублей, однако его стоимость вырастет до 6 миллионов, и за эти деньги он попросту не будет никому нужен. То же самое касается и минивэна Kia Carnival, продолжил собеседник издания.