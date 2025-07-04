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Только 9% самарцев хотели бы получать зарплату в цифровых рублях

Большинство горожан с недоверием относится к новому виду расчетов.

Большинство горожан с недоверием относится к новому виду расчетов.

Цифровой рубль — третья форма валюты. Пока есть наличная (монеты, купюры) и безналичная (средства на счетах в банках). Работать все будет на базе ЦБ. Операции для граждан будут бесплатными, для бизнеса — с минимальной комиссией.

К новшествам готовы только 9% местных. Причем 4% хотели бы получать зарплату в таком виде полностью, а 5% лишь частично. 73% жителей столицы 63-го региона против. Опасаются сбоев в системе.

Мужчины чаще женщин выступают за выплаты в «цифре» — 13% и 6% соответственно. Также больше сторонников и одновременно противников среди горожан с доходами от 100 тыс. рублей в месяц (15% и 75%), уточняет SuperJob.

На днях стало известно, что самарцы хотят, чтобы МРОТ составлял 51200 рублей, тольяттинцы — 51900 рублей.

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