Минобороны РФ подало новый иск к пермскому телефонному заводу

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в апреле Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы сразу два иска к «Телте» на общую сумму 63 млн руб. Ведомство признано потерпевшей стороной по делу учредителя «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова, а также главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Все они обвиняются в пяти эпизодах хищения на общую сумму около 46 млн руб. при изготовлении телефонных аппаратов (ТА-88). Подсудимые из «Телты» не признают своей вины, господин Пальмов частично признал вину. В ходе расследования бывших топ-менеджеров завода также обвинили в даче взятки начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю.