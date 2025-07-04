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Завод по переработке урана начал работу в Казахстане

Астана. 4 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Туркестанской области на месторождения Южный Торткудук, разрабатываемом казахстанско-французским совместным предприятием (СП) «КАТКО», запущен завод по переработке урана, сообщает АО «НАК “Казатомпром”.

Источник: «Казатомпром»

«В Созакском районе Туркестанской области состоялось открытие завода по переработке урана на участке месторождения Южный Торткудук, разрабатываемого совместным казахстанско-французским предприятием “КАТКО”, — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно информации, мощность нового завода — 2 тыс. тонн урана в год. Проект реализован за три года.

Запуск нового завода укрепит позиции «Казатомпрома» как мирового лидера по добыче урана и подтвердит роль Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности и перехода к безуглеродному будущему, полагают в компании.