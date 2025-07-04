Завод по переработке урана начал работу в Казахстане

«В Созакском районе Туркестанской области состоялось открытие завода по переработке урана на участке месторождения Южный Торткудук, разрабатываемого совместным казахстанско-французским предприятием “КАТКО”, — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Согласно информации, мощность нового завода — 2 тыс. тонн урана в год. Проект реализован за три года.
Запуск нового завода укрепит позиции «Казатомпрома» как мирового лидера по добыче урана и подтвердит роль Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности и перехода к безуглеродному будущему, полагают в компании.