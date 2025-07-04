В омском Минздраве объяснили перебои с поставками льготных лекарств

Жители Омской области стали снова жаловаться в соцсетях на проблемы с получением льготных препаратов в аптеках. В частности, на странице губернатора Виталия Хоценко омичи стали задавать вопросы по поводу лекарств для больных сахарным диабетом.
В региональном Минздраве объяснили ситуацию тем, что контракты на поставку не всегда удается заключить из-за отсутствия препаратов или расходников у поставщиков.
«Контракты на поставку лекарственных препаратов и расходников министерством заключаются регулярно. К сожалению, процесс закупки довольно трудоемкий и не всегда с первого раза удается заключить контракт. Причин, почему торги могут не состояться, много, самая распространенная — отсутствие препаратов или расходников у поставщиков. Также обращу ваше внимание, что порядок выписки льготных лекарственных препаратов установлен федеральным Минздравом. Выписка рецепта на более длительный срок может быть при условии, что пациент уезжает на лечение», — говорится в сообщении ведомства.
В Министерстве здравоохранения Омской области добавили, что по мере поступления лекарств на склад они оперативно распределяются по аптекам.
При возникновении трудностей с получением льготных лекарственных препаратов омичам рекомендовали писать в личные сообщения министерства или же в личные сообщения министра здравоохранения региона Дмитрия Маркелова.
Добавим, омичи начали активно жаловаться на отсутствие льготных препаратов в аптеках еще в начале этого года. Впоследствии для омичей ввели меру поддержки — компенсацию за покупку препаратов, которые не удалось получить по льготному рецепту. Мера поддержки введена на период с 1 января по 31 августа 2025 года. Для ее получения нужно будет принести ряд документов. Выплата ограничивается и не может превышать сумму в 30 тысяч рублей.