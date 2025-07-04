В омском Минздраве объяснили перебои с поставками льготных лекарств

«Контракты на поставку лекарственных препаратов и расходников министерством заключаются регулярно. К сожалению, процесс закупки довольно трудоемкий и не всегда с первого раза удается заключить контракт. Причин, почему торги могут не состояться, много, самая распространенная — отсутствие препаратов или расходников у поставщиков. Также обращу ваше внимание, что порядок выписки льготных лекарственных препаратов установлен федеральным Минздравом. Выписка рецепта на более длительный срок может быть при условии, что пациент уезжает на лечение», — говорится в сообщении ведомства.