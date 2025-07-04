Глава Минсельза Оксана Лут посетила волгоградские предприятия

В Волгограде с рабочим визитом находится министр сельского хозяйства Оксана Лут. 4 июля 2025 года она примет участие в торжественном открытии Всероссийского Дня поля. А накануне она успела посетить несколько предприятий агропромышленного комплекса региона. Весь вечер главу Минсельхоза в рабочих поездках сопровождал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
Глава волгоградского региона показал Оксане Лут уникальное для страны предприятие «НьюБио» — здесь занимаются глубокой переработкой кукурузного зерна. В год здесь перерабатывают до 150 тысяч тонн выращенной в Волгоградской области кукурузы. Оксана Лут и Андрей Бочаров прошлись по производственным площадкам предприятия.
Затем главу Минсельхоза свозили в СП «Донское»: Оксана Лут увидела, как в регионе реализуется крупнейший инсвестпроект по созданию молочного комплекса. Как рассказали в администрации области, доильно-молочный блок здесь один из самых современных в стране. Электронная система, которой оснащены доильные карусели, сразу определяет количество и качество молока и другие параметры.
После этого гости из Минсельхоза увидели рассадный комплекс «Росток», где выращивают рассаду томата, огурцов, перца, баклажана, кабачка, арбуза, тыквы, сельдерея, лука, салата, разных видов капусты. Здесь можно найти даже физалис и артишок. Сейчас на предприятии создают центр для производства семян овощных культур полного цикла. Оксана Лут и Андрей Бочаров увидели теплицы для выращивания рассады и обсудили вопросы создания и развития селекционно-семеноводческого центра в регионе.