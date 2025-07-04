Глава Минсельза Оксана Лут посетила волгоградские предприятия

После этого гости из Минсельхоза увидели рассадный комплекс «Росток», где выращивают рассаду томата, огурцов, перца, баклажана, кабачка, арбуза, тыквы, сельдерея, лука, салата, разных видов капусты. Здесь можно найти даже физалис и артишок. Сейчас на предприятии создают центр для производства семян овощных культур полного цикла. Оксана Лут и Андрей Бочаров увидели теплицы для выращивания рассады и обсудили вопросы создания и развития селекционно-семеноводческого центра в регионе.