Хозяин частного дома отказывается продавать участок застройщику — жильцы ЖК недовольны

«Мы не знаем, куда смотрел акимат, когда принимал дом в эксплуатацию. Какая здесь может быть пожарная безопасность?» — возмущается один из жителей. Он отметил, что застройщик «Улытау групп бисера» (ранее MBC) утверждал: вопрос с частным домом решён, и он уйдёт под снос в ближайший месяц после сдачи ЖК. Но этого не произошло.