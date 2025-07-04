Хозяин частного дома отказывается продавать участок застройщику — жильцы ЖК недовольны

В Астане жители жилого комплекса «Бухар Жырау Эксклюзив» столкнулись с неожиданной проблемой, сообщает El.kz со ссылкой на видео в TikTok.
Собственники квартир в 5 подъезде заявляют, что их фактически «обманули». По их словам, при покупке недвижимости застройщик заверял, что расположенный рядом частный дом снесут. Однако дом продолжает стоять, и теперь людям приходится пробираться в подъезд по узкому проходу шириной всего полметра вместо положенных 6 метров по санитарным нормам.
«Мы не знаем, куда смотрел акимат, когда принимал дом в эксплуатацию. Какая здесь может быть пожарная безопасность?» — возмущается один из жителей. Он отметил, что застройщик «Улытау групп бисера» (ранее MBC) утверждал: вопрос с частным домом решён, и он уйдёт под снос в ближайший месяц после сдачи ЖК. Но этого не произошло.
Владельцем частного дома оказался мужчина, который уступил часть своей территории, чтобы жильцы хотя бы могли заходить в подъезд. В комментариях пользователи поддержали хозяина частного дома, называя его «настоящим красавчиком». «Проси миллиард», — советует один из подписчиков. Другие предполагают, что застройщик предложил владельцу компенсацию, но сумма его не устроила.
Многие считают, что вина полностью лежит на застройщике и тех, кто подписывал акт приёмки дома. «Как могли принять в эксплуатацию дом без соблюдения расстояния между строениями?» — удивляются казахстанцы. По нормам, минимальное расстояние между частным и многоквартирным домом должно составлять минимум 3 метра.
Владельцы квартир призывают акимат Астаны вмешаться в ситуацию, чтобы «не допустить трагедии в случае ЧС или пожара» и решить вопрос законно и справедливо как для жителей ЖК, так и для собственника частного дома.
Ранее казахстанский журналист Асхат Ниязов оказался в эпицентре скандала после рекламы жилого комплекса от компании DALA SK в Семее.