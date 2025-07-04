Дороги под цифровым колпаком: в Казахстане вводят единую базу стройматериалов

Платформа открыта для всех участников отрасли — от крупных подрядчиков до малого и среднего бизнеса. Главное её преимущество — прозрачность и контроль качества. Это позволит исключить применение несертифицированных материалов, ускорить реализацию проектов и снизить риски некачественного строительства.