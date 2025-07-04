В Казахстане изменился порядок оформления актов на драгоценности и алмазы

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в рамках продолжения работ в информационной системы «Keden» Комитет государственных доходов МФ РК совместно с Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан вводит в эксплуатацию функционал по выдаче акта государственного контроля драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввозимых на территорию Республики Казахстан и вывозимых из территории Республики Казахстан и акта государственного контроля необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса ввозимых на территорию Республики Казахстан и вывозимых с территории Республики Казахстан, передает DKnews.kz.
С 8 июля 2025 года подача и обработка заявлений на получение акт государственного контроля будет осуществляться в ИС «Keden».
Отмечаем, что 4 июля текущего года в 18:30 в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям» будет прекращен прием заявлений на получение акта государственного контроля.
Инструкции по порядку заполнения заявления, а также по регистрации в системе размещены на главной странице на портале, а также в созданном отдельном телеграм чате — для заявителя.
Обращаем внимание на необходимость указания при регистрации действующих номеров мобильных телефонов и адреса электронной почты для возможности получения уведомлений о статусах заявлений.
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