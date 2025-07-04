В Казахстане изменился порядок оформления актов на драгоценности и алмазы

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в рамках продолжения работ в информационной системы «Keden» Комитет государственных доходов МФ РК совместно с Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан вводит в эксплуатацию функционал по выдаче акта государственного контроля драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввозимых на территорию Республики Казахстан и вывозимых из территории Республики Казахстан и акта государственного контроля необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса ввозимых на территорию Республики Казахстан и вывозимых с территории Республики Казахстан, передает DKnews.kz.