Тарифы на капремонт изменятся из-за типа домов в Новосибирске

Согласно новым правилам, размер взноса будет зависеть от перечня необходимых работ. Например, дома с лифтами и без них могут оплачивать капремонт по разным тарифам. Также предусмотрено ежегодное увеличение платежа в пределах инфляции на второй и третий годы программы.