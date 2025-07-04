Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на капремонт изменятся из-за типа домов в Новосибирске

Согласно новым правилам, размер взноса будет зависеть от перечня необходимых работ.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области предложили изменить систему взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Инициатива предусматривает дифференцированные платежи в зависимости от типа здания, сообщают «Ведомости Законодательного собрания».

Проект закона, поддержанный в первом чтении, направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами. Врио министра ЖКХ Евгений Назаров подчеркнул, что документ учитывает рекомендации профильного комитета.

Согласно новым правилам, размер взноса будет зависеть от перечня необходимых работ. Например, дома с лифтами и без них могут оплачивать капремонт по разным тарифам. Также предусмотрено ежегодное увеличение платежа в пределах инфляции на второй и третий годы программы.

Аналогичный подход уже применяется в шести регионах Сибири. Решение призвано сделать систему более справедливой для собственников жилья.