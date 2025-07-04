Тарифы на капремонт изменятся из-за типа домов в Новосибирске

В Новосибирской области предложили изменить систему взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Инициатива предусматривает дифференцированные платежи в зависимости от типа здания, сообщают «Ведомости Законодательного собрания».
Проект закона, поддержанный в первом чтении, направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами. Врио министра ЖКХ Евгений Назаров подчеркнул, что документ учитывает рекомендации профильного комитета.
Согласно новым правилам, размер взноса будет зависеть от перечня необходимых работ. Например, дома с лифтами и без них могут оплачивать капремонт по разным тарифам. Также предусмотрено ежегодное увеличение платежа в пределах инфляции на второй и третий годы программы.
Аналогичный подход уже применяется в шести регионах Сибири. Решение призвано сделать систему более справедливой для собственников жилья.