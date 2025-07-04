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В Ростове-на-Дону застройщик передал квартиры дольщикам

В Ростове-на-Дону застройщик АО СЗ «Кубанская ярмарка» передал квартиры дольщикам в многоквартирном доме по адресу пер. Поленова, 21/10.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

По информации ведомства, многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения литер «21» введен в эксплуатацию. Девелопер завершил все необходимые работы, объект полностью соответствует эксплуатационным характеристикам.

Строительный подрядчик прошел процедуры передачи объекта собственнику, получил акт приемки и соответствующие разрешительные документы. Застройщик в полном объеме исполнил обязательства по договорам участия в долевом строительстве, приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.