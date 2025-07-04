В Ростове-на-Дону застройщик передал квартиры дольщикам

Строительный подрядчик прошел процедуры передачи объекта собственнику, получил акт приемки и соответствующие разрешительные документы. Застройщик в полном объеме исполнил обязательства по договорам участия в долевом строительстве, приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.