На Среднем Урале построили только один из семи приютов для бездомных животных

Депутаты Заксобрания Свердловской области сняли в повестки вопрос о бездомных животных, так как этот вопрос выбыл из категории острых и актуальных. Об этом пишет издание «ФедералПресс».
При этом, назвать успешной работу по решению вопроса с бездомными животными в Свердловской области нельзя. Ранее власти запланировали построить семь новых приютов для безнадзорных собак, но пока открыли только один — в Асбесте.
В Верхней Салде подготовили проект, но объект построят не ранее 2027 года. В Нижнем Тагиле только начали работать над проектом, а в Первоуральске, Сысерти, Верхотурье и Алапаевске работа еще не начиналась.