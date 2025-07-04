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На Среднем Урале построили только один из семи приютов для бездомных животных

При этом, региональные депутаты сняли вопрос с повестки дня.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Свердловской области сняли в повестки вопрос о бездомных животных, так как этот вопрос выбыл из категории острых и актуальных. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

При этом, назвать успешной работу по решению вопроса с бездомными животными в Свердловской области нельзя. Ранее власти запланировали построить семь новых приютов для безнадзорных собак, но пока открыли только один — в Асбесте.

В Верхней Салде подготовили проект, но объект построят не ранее 2027 года. В Нижнем Тагиле только начали работать над проектом, а в Первоуральске, Сысерти, Верхотурье и Алапаевске работа еще не начиналась.