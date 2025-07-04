«Квадрат» вторички в Уфе за месяц прибавил 0,1%

По результатам июня 1 квадратный метр вторичной недвижимости Уфы стоит 120 тыс. руб., по данным сервиса «Яндекс. Недвижимость». Эксперты оценивают ситуацию на рынке готовых квартир как стагнацию — за месяц рост составил номинальные 0,1%.
Это при том, что количество предложений на вторичном рынке в Уфе уменьшилось на 12,6% за месяц — это одно из самых крупных сокращений среди городов-миллионников.
Средняя стоимость средней готовой квартиры в июне составила 5,4 млн руб., средняя площадь — 45,3 кв. м.
Однако же, удешевления лотов не происходит. То же самое с новостройками: спустя год после завершения льготной ипотеки «для всех» рынок строящегося жилья падать не собирается — цены потихоньку растут, хоть и ниже инфляции.