Денежные переводы из Великобритании в Казахстан бьют рекорды

Эксперты отмечают, что активизация трансфертов из Великобритании может быть связана с ростом числа казахстанцев, временно или постоянно проживающих в этой стране, а также с увеличением инвестиций в частный бизнес и семейную поддержку. Тот факт, что Британия впервые вошла в топ-10 стран по переводу средств в Казахстан, свидетельствует об изменении финансовых и миграционных потоков.