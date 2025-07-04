Почти $15 млн из Нацфонда потратили казахстанцы

Из общего числа заявлений 71 488 на сумму $9,2 млн направили на улучшение жилищных условий. Большая часть — 69 756 заявлений на $9 млн — ушла на пополнение вкладов в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Еще 551 заявление на $66,52 тыс. помогли оплатить первоначальный взнос для ипотечных займов на покупку жилья. Также 436 заявлений на $49,84 тыс. использовали для приобретения жилья в собственность через гражданско-правовые сделки.