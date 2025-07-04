Почти $15 млн из Нацфонда потратили казахстанцы

Жилье — приоритетная цель
Из общего числа заявлений 71 488 на сумму $9,2 млн направили на улучшение жилищных условий. Большая часть — 69 756 заявлений на $9 млн — ушла на пополнение вкладов в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Еще 551 заявление на $66,52 тыс. помогли оплатить первоначальный взнос для ипотечных займов на покупку жилья. Также 436 заявлений на $49,84 тыс. использовали для приобретения жилья в собственность через гражданско-правовые сделки.
Деньги на учебу
На оплату образования казахстанцы в общем потратили $5,66 млн по 46 007 заявлениям. Основной объем — 40 517 заявлений на $5,04 млн — пошел на обучение в казахстанских учебных заведениях, с оплатой за семестры или за весь срок обучения. Еще 4 040 заявлений на $454,21 тыс. направили на пополнение образовательных накопительных вкладов. Оплата зарубежного образования составила 1 166 заявлений на $131,38 тыс.
Оставшиеся на целевых накопительных счетах деньги можно использовать позже для тех же целей.
Как распределяются средства
Программа «Нацфонд — детям» ежегодно направляет 50% инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана детям, родившимся с 2006 года. В 2023 году каждому ребенку начислили $100,52, в 2024 году — $129,38. Дети, получившие первые выплаты в 2023 году (кроме родившихся в 2006 году), дополнительно получили $3,04 инвестиционного дохода в 2024 году. Таким образом, накопления ребенка 2006 года рождения составляют $100,52 доллара, а 2007 года — $232,94.
Как получить доступ к накоплениям
Совершеннолетние граждане могут проверить свои целевые накопления через личный кабинет на сайте ЕНПФ или портале электронного правительства. Для использования денег нужно открыть банковский счет в долларах США и подать онлайн-заявление через уполномоченного оператора.
Подробности о выплатах, включая данные по регионам и операторам, доступны на сайте enpf.kz.
Ранее стало известно, что за год ЕНПФ перевел юным казахстанцам $6,3 млн по программе «Нацфонд — детям».