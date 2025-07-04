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Хабаровский край увеличивает количество рейсов в китайский Фуюань

Вместимость судна — 100 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа 2025 года теплоход «70 лет Победы» будет курсировать между Хабаровском и китайским Фуюанем шесть раз в неделю — ежедневно, кроме среды. Такое решение принято администрацией края в ответ на многочисленные просьбы жителей и туристов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Вместимость судна — 100 пассажиров. Время в пути составляет всего 1,5 часа в отличие от четырех часов на китайских судах. Власти предусмотрели удобное расписание и комфортные условия.

С начала навигации маршрут уже показал рекордную популярность — число пассажиров превысило прошлогодние показатели за весь сезон. Увеличение частоты рейсов позволит еще больше упростить трансграничные поездки и укрепить туристические связи между регионами.

Теплоход «70 лет Победы», построенный на Хабаровском судостроительном заводе, продолжает радовать пассажиров скоростью, комфортом и стабильностью рейсов.