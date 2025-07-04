Хабаровский край увеличивает количество рейсов в китайский Фуюань

С 1 августа 2025 года теплоход «70 лет Победы» будет курсировать между Хабаровском и китайским Фуюанем шесть раз в неделю — ежедневно, кроме среды. Такое решение принято администрацией края в ответ на многочисленные просьбы жителей и туристов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".