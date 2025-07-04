Торги акциями «Южуралзолота» остановлены по требованию ЦБ — Мосбиржа

В свободном обращении находится около 22% ЮГК. Накануне акции «Южуралзолота» сильно падали на новостях о претензиях Генпрокруатуры к основному акционеру компании Константину Струкову. Надзорное ведомство через суд добивается национализации пакета акций Струкова (около 68%). При этом в ЦБ заявляли, что миноритарных акционеров притязания государства не коснутся.