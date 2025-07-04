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Торги акциями «Южуралзолота» остановлены по требованию ЦБ — Мосбиржа

«Московская биржа приостановила торги акциями ПАО “ЮГК” на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов.

Источник: Центральный банк России

Торги остальными инструментами на Московской бирже проходят в штатном режиме", — говорится в сообщении площадки.

Причину выпуска предписания ни Мосбиржа, ни регулятор не объясняют.

В свободном обращении находится около 22% ЮГК. Накануне акции «Южуралзолота» сильно падали на новостях о претензиях Генпрокруатуры к основному акционеру компании Константину Струкову. Надзорное ведомство через суд добивается национализации пакета акций Струкова (около 68%). При этом в ЦБ заявляли, что миноритарных акционеров притязания государства не коснутся.