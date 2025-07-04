На улице Победы в Черняховске завершили ремонт дома 1925 года постройки. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Здание располагается на улице Победы, 15. Подрядчик восстановил целостность кирпичных стен, штукатурное покрытие и вернул архитектурный облик дома. Специалисты также отреставрировали историческую дверь.
«На здании сохранились русты, сандрики, капители и многие другие традиционные декоративные элементы, которые мы где-то почистили и докомпоновали, а где-то воссоздали новые по сохранившимся. Ещё отремонтировали балконные плиты и ограждения», — говорится в сообщении.
Ремонт здания выполнило ООО «БСК-плюс». В 2023 году с компанией заключили контракт на 11,9 миллиона рублей.
Всего в 2025-м в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск. В 2025 году там обновят 11 крыш и 13 фасадов.