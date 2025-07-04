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Волгоградцам назвали вакансии для сезонной подработки

Специалисты Авито Работы на основе данных платформы подобрали примеры летних предложений трудоустройства в Волгограде.

Так, один из вариантов сезонной подработки — работа вожатым на базе детского лагеря. От кандидата требуются знания детской педагогики и психологии, креативность, умение владеть ситуацией и ответственность. Одна смена длится 10 дней, за выход с 08.30 до 18.00 предусмотрена оплата в 2000 рублей.

Также волгоградцам предлагают подработать инструктором в прокате сап-бордов. Специалист будет проводить инструктаж, учить людей стоять на доске и сопровождать на маршруте, делая фотографии. За работу по графику 2/2 работодатель готов платить от 35 000 рублей в месяц.

А на позицию промоутера могут претендовать как подростки, так и пенсионеры. За 2−4 часа работы в день сотрудникам готовы ежедневно платить от 700 рублей.

Кроме того, в областном центре требуется помощник продавца за 1500 рублей (за 8-часовой рабочий день) и сборщик черешни и ягод. На последней вакансии выплаты составят 3000−8000 рублей за смену в зависимости от количества отработанных часов.