Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление

«Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей в строке “отопление” в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2025−2026 годов), либо за календарный год (до конца 2025 года)», — сообщили в департаменте 4 июля.