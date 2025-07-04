Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление

По информации ведомства, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета, на общую сумму 74,19 млн тенге с учетом НДС.
«Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей в строке “отопление” в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2025−2026 годов), либо за календарный год (до конца 2025 года)», — сообщили в департаменте 4 июля.