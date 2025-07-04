Проект укрепления стены на Ипподромской завершат осенью

Власти Новосибирска объявили о планах поэтапного восстановления подпорной стены на Ипподромской магистрали, где ранее произошло частичное обрушение.
На следующей неделе компания «Гормост» заключит контракт на разработку проектной документации по укреплению аварийного участка. Эти работы планируется завершить к середине октября текущего года.
«На текущий момент завершены работы по временному креплению элементов стены, примыкающих к зоне обрушения. Объект находится под контролем», — сообщил мэр Новосибирска в своём телеграм-канале.
Полноценный капитальный ремонт железобетонной конструкции запланирован на 2026 год.