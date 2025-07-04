В Крыму урожай озимой пшеницы в некоторых районах упал на 60% из-за засухи

Несмотря на общую негативную тенденцию Людмила Радченко отметила, что около 40% площадей полигона обеспечили урожайность от 3 до 3,7 тонны. Это стало возможным благодаря использованию раннеспелых и среднеранних сортов, которые, по мнению ученых, наиболее адаптированы к климатическим условиям региона.