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В Крыму урожай озимой пшеницы в некоторых районах упал на 60% из-за засухи

Урожайность озимой пшеницы в Крыму упала на 50−60% из-за засухи и заморозков.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму урожай озимой пшеницы в некоторых районах упал на 50−60% из-за засухи. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора НИИ сельского хозяйства республики по научной работе Людмила Радченко.

Для сравнения, в 2024 году благодаря запасам влаги, накопленным за зиму, средняя урожайность составляла около 4 тонн с гектара. В текущем — 2,7−3 тонн.

Несмотря на общую негативную тенденцию Людмила Радченко отметила, что около 40% площадей полигона обеспечили урожайность от 3 до 3,7 тонны. Это стало возможным благодаря использованию раннеспелых и среднеранних сортов, которые, по мнению ученых, наиболее адаптированы к климатическим условиям региона.

Напомним, в восьми районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

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