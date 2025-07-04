США усилят защиту управления ядерным оружием

Контракт на разработку и производство двух таких спутников в рамках программы ESS заключили Пентагон и компания Boeing. Общая сумма составила $2,8 млрд. «Интерфакс» отмечает, что первый спутник Boeing планирует передать заказчику уже к 2031 году. Кроме того, договор предусматривает возможность поставки еще двух спутников.