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США усилят защиту управления ядерным оружием

Для этой цели на геостационарную орбиту выведут спутники нового поколения. Они призваны обеспечить защищенную связь американского президента и командования ядерных сил страны при управлении ядерным арсеналом США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Контракт на разработку и производство двух таких спутников в рамках программы ESS заключили Пентагон и компания Boeing. Общая сумма составила $2,8 млрд. «Интерфакс» отмечает, что первый спутник Boeing планирует передать заказчику уже к 2031 году. Кроме того, договор предусматривает возможность поставки еще двух спутников.

Evolved Strategic Satellite Communications (ESS) — программа Космических сил США по модернизации военных спутников связи. Новая система призвана дополнить, а в перспективе полностью заменить действующую спутниковую группировку Advanced Extremely High Frequency. В числе задач программы —предоставление Космическим силам США предельно защищенных, устойчивых к любым видам радиоэлектронных помех каналов связи по всему миру.

Ранее сообщалось, что Boeing в числе других подрядчиков Пентагона будет участвовать в создании «Золотого купола». На создание системы противоракетной обороны Golden Dome США планируют выделить $25 млрд в качестве «начального капиталовложения».

При этом Пентагон намерен отказаться от закупок самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail, которые производит корпорация Boeing. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2026 год.