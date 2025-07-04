США усилят защиту управления ядерным оружием

Контракт на разработку и производство двух таких спутников в рамках программы ESS заключили Пентагон и компания Boeing. Общая сумма составила $2,8 млрд. «Интерфакс» отмечает, что первый спутник Boeing планирует передать заказчику уже к 2031 году. Кроме того, договор предусматривает возможность поставки еще двух спутников.
Evolved Strategic Satellite Communications (ESS) — программа Космических сил США по модернизации военных спутников связи. Новая система призвана дополнить, а в перспективе полностью заменить действующую спутниковую группировку Advanced Extremely High Frequency. В числе задач программы —предоставление Космическим силам США предельно защищенных, устойчивых к любым видам радиоэлектронных помех каналов связи по всему миру.
Ранее сообщалось, что Boeing в числе других подрядчиков Пентагона будет участвовать в создании «Золотого купола». На создание системы противоракетной обороны Golden Dome США планируют выделить $25 млрд в качестве «начального капиталовложения».
При этом Пентагон намерен отказаться от закупок самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail, которые производит корпорация Boeing. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2026 год.