AZAL не будет летать из Шымкента в Баку

«Рейсы в Шымкент на данный момент отменены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Курсиву» в авиакомпании AZAL.
Причины отмены рейсов в авиакомпании не назвали.
Сейчас AZAL выполняет прямые рейсы в столицу Азербайджана из Алматы, Астаны и Актау. Стоимость авиабилетов: от 32,7 тыс. тенге из Актау, от 70,6 тыс. тенге из Астаны и от 96,6 тыс. тенге из Алматы. Также из Баку в Астану, Алматы и Атырау летают авиакомпании Air Astana и FlyArystan.
Казахстанцы могут находиться в Азербайджане без визы до 30 дней. Что посмотреть в Баку и когда туда лучше ехать, мы рассказывали здесь.