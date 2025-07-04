AZAL не будет летать из Шымкента в Баку

Сейчас AZAL выполняет прямые рейсы в столицу Азербайджана из Алматы, Астаны и Актау. Стоимость авиабилетов: от 32,7 тыс. тенге из Актау, от 70,6 тыс. тенге из Астаны и от 96,6 тыс. тенге из Алматы. Также из Баку в Астану, Алматы и Атырау летают авиакомпании Air Astana и FlyArystan.