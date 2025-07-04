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AZAL не будет летать из Шымкента в Баку

Азербайджанская авиакомпания AZAL отменила запуск прямых рейсов из Шымкента в Баку. Полеты должны были начаться 28 июня.

Источник: AZAL

«Рейсы в Шымкент на данный момент отменены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Курсиву» в авиакомпании AZAL.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не назвали.

Сейчас AZAL выполняет прямые рейсы в столицу Азербайджана из Алматы, Астаны и Актау. Стоимость авиабилетов: от 32,7 тыс. тенге из Актау, от 70,6 тыс. тенге из Астаны и от 96,6 тыс. тенге из Алматы. Также из Баку в Астану, Алматы и Атырау летают авиакомпании Air Astana и FlyArystan.

Казахстанцы могут находиться в Азербайджане без визы до 30 дней. Что посмотреть в Баку и когда туда лучше ехать, мы рассказывали здесь.