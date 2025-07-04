Отечественный мотор для дронов разработали новосибирцы

Отечественный электромотор для беспилотников взлетной массой до 30 килограммов с локализацией производства 95% разработали в Новосибирске. Об этом рассказал гендиректор научно-производственного объединения «Авиатор» Никита Бойков.
«Локализовано производство здесь в Новосибирске, на 95% — это отечественная материальная составляющая. В плане регуляторов частоты на отечественной компонентной базе, мы первые в стране, кто начал этим заниматься», — говорит разработчик.
Со слов Бойкова, в некоторых характеристиках мотор сопоставим с китайскими аналогами, а по другим и превосходит их. При создании устройства использовали российские материалы — сталь, медь, разъемы и клей. Единственная иностранная комплектующая — это магниты из ниодима.
Компания поставляет моторы разработчикам беспилотников, идет мелкосерийное производство, пишет ТАСС.