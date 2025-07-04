Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отечественный мотор для дронов разработали новосибирцы

Электромотор рассчитан на БПЛА взлетной массой до 30 кг.

Отечественный электромотор для беспилотников взлетной массой до 30 килограммов с локализацией производства 95% разработали в Новосибирске. Об этом рассказал гендиректор научно-производственного объединения «Авиатор» Никита Бойков.

«Локализовано производство здесь в Новосибирске, на 95% — это отечественная материальная составляющая. В плане регуляторов частоты на отечественной компонентной базе, мы первые в стране, кто начал этим заниматься», — говорит разработчик.

Со слов Бойкова, в некоторых характеристиках мотор сопоставим с китайскими аналогами, а по другим и превосходит их. При создании устройства использовали российские материалы — сталь, медь, разъемы и клей. Единственная иностранная комплектующая — это магниты из ниодима.

Компания поставляет моторы разработчикам беспилотников, идет мелкосерийное производство, пишет ТАСС.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше