В Калининградской области отменят режим ЧС в АПК

Правительство Калининградской области опубликовало проект указа об отмене режима чрезвычайной ситуации в сфере сельского хозяйства. Документ размещен на официальном портале региональной администрации.
Причиной введения режима стало неблагоприятное погодное явление — серия ночных заморозков, зафиксированных в мае текущего года. В частности, пониженная температура воздуха регистрировалась дважды: с 6 по 12 и с 15 по 16 мая. Холодные ночи привели к гибели урожая, в том числе цветков, листьев и завязей плодово-ягодных культур.
Ответственным за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации был назначен министр сельского хозяйства региона Артем Иванов. По оценкам специалистов, общий ущерб составил около 200 миллионов рублей. Повреждения зафиксированы во всех муниципальных образованиях области, однако наиболее серьезный урон нанесен насаждениям в Гвардейском, Черняховском, Полесском, Зеленоградском и Краснознаменском городских округах.
Проект указа подготовило региональное министерство АПК. До 10 июля документ будет находиться на обсуждении. Власти также заявили о намерении разработать механизм компенсационных выплат для пострадавших фермерских хозяйств.