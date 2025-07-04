В Калининградской области отменят режим ЧС в АПК

Причиной введения режима стало неблагоприятное погодное явление — серия ночных заморозков, зафиксированных в мае текущего года. В частности, пониженная температура воздуха регистрировалась дважды: с 6 по 12 и с 15 по 16 мая. Холодные ночи привели к гибели урожая, в том числе цветков, листьев и завязей плодово-ягодных культур.