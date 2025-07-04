Торгпреды России в зарубежных странах провели встречу с самарским бизнесом

«Программа работы делегации в Самарской области достаточно насыщенная. Они знакомятся с инвестиционным потенциалом региона, с работой наших предприятий и оценивают направления, в которых можно увеличить экспорт продукции, — перечислил Павел Финк. — Мы прорабатываем такие сферы, как туризм, фармацевтическое направление, машиностроение, химическая промышленность. Наша задача — обеспечить рост объемов поставок продукции, задача коллег — обеспечить связи, для того, чтобы наши предприниматели имели прямой контакт с потребителями в странах присутствия», — акцентировал он.