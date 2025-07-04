Торгпреды России в зарубежных странах провели встречу с самарским бизнесом

Визит состоялся в рамках ежегодной «Недели торговых представителей». В её состав вошли торговые представители РФ в Казахстане, Монголии, Никарагуа и Египте.
4 июля рабочую встречу с торгпредами провел заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Самарской области с зарубежными партнерами, экспортный потенциал региональных предприятий, продвижение продукции на международных рынках, а также развитие логистики и межрегиональных связей.
«Программа работы делегации в Самарской области достаточно насыщенная. Они знакомятся с инвестиционным потенциалом региона, с работой наших предприятий и оценивают направления, в которых можно увеличить экспорт продукции, — перечислил Павел Финк. — Мы прорабатываем такие сферы, как туризм, фармацевтическое направление, машиностроение, химическая промышленность. Наша задача — обеспечить рост объемов поставок продукции, задача коллег — обеспечить связи, для того, чтобы наши предприниматели имели прямой контакт с потребителями в странах присутствия», — акцентировал он.
Напомним. что вчера, 3 июля, с делегацией торгпредов встретился губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подтвердил готовность экономического блока региона к развитию сотрудничества и подчеркнул, что развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов региональной экономики.
«Рассчитываем, что в вашем лице найдем надежных союзников, будем на вас опираться при взаимодействии в странах. И конечно, будем планировать в ближайшее время хорошие миссии нашего бизнеса, который знает точно, что хочет от этого партнерства с точки зрения и экспорта, и инвестиций», — заключил Вячеслав Федорищев.
В продолжение визита торговые представители встретились с региональными предпринимателями, выслушали их идеи и предложения по наращиванию экспорта, предложили рекомендации по продвижению товаров и услуг с учётом специфики каждой страны.
Встреча прошла в региональном центре «Мой бизнес», в ней приняли участие 40 самарских предприятий из различных отраслей промышленности: машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевое производство и других.
ГК «Синко» экспортирует зерновые, бобовые и масличные культуры, а также муку. Как отмечают на предприятии, раньше продукция активно уходила на зарубежные рынки таких стран как Иран, Израиль, Египет, Казахстан, Узбекистан, однако сейчас, в связи с внешними обстоятельствами, объемы экспорта снизились.
«Есть сложности логистические, с платежными системами и прямого экспорта у нас мало. Несмотря на наш опыт, мы часто обращаемся и в региональный Центр поддержки экспорта, и в Российский экспортный центр, ведь сейчас стоит задача искать новые рынки сбыта, новые возможности», — поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК «Синко» Нора Мнацаканян.
Представитель медицинского университета «Реавиз» рассказал на встрече о научном проекте «Хитозан». Он представляет собой многоцелевую платформу, которая сочетает в себе биологические свойства хитозана — способность стимулировать процессы заживления ран, также на эту платформу можно наносить лекарственные препараты и получать новые структуры.
«Мы уже провели первые научные исследования, запустили в работу патент, планируем продвигать проект. Зарубежный рынок нам интересен, в особенности дружественных стран. Надеюсь с помощью торгпредов выйти на научные группы, платформы, где будем сотрудничать и вместе создавать инновационные решения», — рассказал руководитель лаборатории аналитических исследований и разработок медицинского университета «Реавиз» Николай Горбунов.
Представители институтов развития региона рассказали участникам встречи о работе Центра поддержки экспорта Самарской области и Агентства по привлечению инвестиций. Они презентовали экспортный потенциал региона и механизмы взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов.
За два дня работы в регионе торгпреды посетили ряд местных предприятий, продукция которых поступает на зарубежные рынки.