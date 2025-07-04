Самарский фонд развития промышленности поддержит 4 высокотехнологичных проекта

По указанным программам финансирования промышленные предприятия обрабатывающего сектора могут привлечь льготные займы от 5 млн. руб. до 60 млн. руб. по ставке от 2 до 6% годовых на срок до 5 лет, также по программам предусмотрена отсрочка по оплате основного долга от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от программы финансирования. Обеспечением по займам может являться движимое и недвижимое имущество, а также банковские гарантии, при предоставлении которых для предприятий ставка будет снижена на 2% годовых.