МНС сообщило об изменении в работе касс после решения Совмина и Нацбанка

Ранее мы писали, что Совмин и Нацбанк разрешили сканировать только один код на кассе в магазине. Таким образом, правительство и главный фингурегулятор страны пересмотрели требования к работе кассового оборудования. Постановление позволит минимизировать возникшие с 1 июля сложности в торговых объектах.