МНС сообщило об изменении в работе касс после решения Совмина и Нацбанка

Стало известно, что изменится в Беларуси в работе кассового оборудования. Подробнее сказали в Министерстве по налогам и сборам, пишет БелТА.
Ранее мы писали, что Совмин и Нацбанк разрешили сканировать только один код на кассе в магазине. Таким образом, правительство и главный фингурегулятор страны пересмотрели требования к работе кассового оборудования. Постановление позволит минимизировать возникшие с 1 июля сложности в торговых объектах.
В МНС подтвердили, что в Беларуси скорректировали требования по маркировке товаров. Отмечается, что на данный момент, согласно белорусскому законодательству, большинство товаров маркируют унифицированными контрольными знаками. Но, учитывая решения, принятые Евразийской экономической комиссией, нацмаркировка унифицированными контрольными знаками трансформируется в маркировку средствами идентификации.
— Это связано с тем, что средство идентификации может закодировать в себе больше информации о товарах, которые подлежат маркировке, — прокомментировала начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг МНС Ольга Тараканова.
И так как большинство касс способны из средств идентификации извлекать штрих-код (GTIN), то покупателю на кассе будет достаточно считывать только код маркировки.
В итоге исключается необходимость сканировать национальный QR-код, которым в настоящее время маркируется большинство товаров.
— Изменения вызваны необходимостью унификации законодательства Беларуси с законодательством ЕАЭС в сфере маркировки товаров, — подытожила представитель МНС.
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