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Россия может увеличить пошлину на еще один вид продукции из недружественых стран

Россия в 2025 году может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран.

Россия в 2025 году может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран. Такое заявление 4 июля сделала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на «Всероссийском дне поля — 2025».

По ее словам, в прошлом году она выросла на 20%.

«В этом году, может, будем увеличивать», — сказала Лут.

О том, что Россия может увеличить пошлины на цветы из недружественных стран, стало известно еще в 2024 году.

Ограничения действуют, поскольку на недружественные страны приходилось около 19 процентов поставок цветов на российский рынок.