Россия может увеличить пошлину на еще один вид продукции из недружественых стран

Россия в 2025 году может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран. Такое заявление 4 июля сделала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на «Всероссийском дне поля — 2025».
По ее словам, в прошлом году она выросла на 20%.
«В этом году, может, будем увеличивать», — сказала Лут.
О том, что Россия может увеличить пошлины на цветы из недружественных стран, стало известно еще в 2024 году.
Ограничения действуют, поскольку на недружественные страны приходилось около 19 процентов поставок цветов на российский рынок.