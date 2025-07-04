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FT: США могут обложить сельскохозпродукцию ЕС 17-процентными пошлинами

США рассматривают возможность обложить сельскохозяйственную продукцию, экспортируемую европейскими странами, пошлинами в размере 17 процентов, ft.

США рассматривают возможность обложить сельскохозяйственную продукцию, экспортируемую европейскими странами, пошлинами в размере 17 процентов, ft.com.

Соединенные штаты передали соответствующее предупреждение еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Вашингтон разошлет десяткам других стран уведомления о новых пошлинах.

Читайте материал «Трамп рассказал, каких мигрантов могут не изгнать из США».

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