FT: США могут обложить сельскохозпродукцию ЕС 17-процентными пошлинами

США рассматривают возможность обложить сельскохозяйственную продукцию, экспортируемую европейскими странами, пошлинами в размере 17 процентов, ft.com.
Соединенные штаты передали соответствующее предупреждение еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Вашингтон разошлет десяткам других стран уведомления о новых пошлинах.
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