Комплексное развитие территорий: Вячеслав Федорищев провел первое заседание Градсовета

Как пояснил Андрей Грачев, раньше в первую очередь формировались границы КРТ, после чего участок выставлялся на торги, и победитель — инвестор, предприниматель — сталкивался с проблемами в сфере ЖКХ, транспорта и социальной инфраструктуры. Это происходило из-за отсутствия полноценного анализа территории и «расшивания» всех сопутствующих вопросов до момента формирования и проведения торгов в рамках договоров КРТ. Теперь новым законодательством предусмотрено обязательное согласование аспектов со всеми органами исполнительной власти Самарской области до проведения конкурсных процедур, что, в свою очередь, гарантирует сокращение инвестиционного цикла и исключение появления непредвиденных ограничений, которые мешают реализации проекта.