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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 5 июля

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 5 июля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курсы валют на 5 июля 2025 года, субботу. Курс евро, курс доллара и курс российского рубля не меняются на протяжение больших выходных в Беларуси.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 5 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9631 белорусского рубля, 1 евро — 3,5008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 2 июля, четверг, 3 июля, и пятницу, 4 июля, курс доллара, курс и курс российского рубля на 5 июля не поменялись.

Еще МНС сообщило об изменении в работе касс после решения Совмина и Нацбанка.