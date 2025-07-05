СМИ: Азербайджан критически зависит от экспорта в Россию ряда товаров

Россия стала ведущим покупателем ключевых товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа данных платформы ООН Comtrade.
В минувшем году закавказская республика поставила пластмассы и изделия из них на сумму 368,9 миллиона долларов, золото — на 211,9 миллиона, а хлопок — на 177,1 миллиона.
В первую десятку экспортных позиций также вошли тропические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
Россия выступает основным импортером для половины этих товаров. На ее долю приходится 98% (97,1 миллиона долларов) поставок косточковых плодов из Азербайджана, включая персики, нектарины и черешню. Также в РФ поставляется 96% (168,7 миллиона) томатов, экспортируемых Азербайджаном, 87% (153,4 миллиона) тропических фруктов, 64% (235,7 миллиона) пластиковых изделий, 53% (70,2 миллиона) орехов, главным образом лесных.
Ранее сообщалось, что азербайджанский бизнес рискует утратить почти 1,2 миллиарда долларов в случае потери доступа к российскому рынку.
Во вторник депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков сообщил о приостановке переговоров с Москвой по ряду крупных совместных экономических инициатив.
Эти события происходят после недавних инцидентов, включая задержание участников ОПГ в Екатеринбурге и обыск в бакинском офисе агентства Sputnik, в ходе которого были арестованы двое граждан России.
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