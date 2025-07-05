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СМИ: Азербайджан критически зависит от экспорта в Россию ряда товаров

Россия стала ведущим покупателем ключевых товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа данных платформы ООН Comtrade.

Россия стала ведущим покупателем ключевых товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа данных платформы ООН Comtrade.

В минувшем году закавказская республика поставила пластмассы и изделия из них на сумму 368,9 миллиона долларов, золото — на 211,9 миллиона, а хлопок — на 177,1 миллиона.

В первую десятку экспортных позиций также вошли тропические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).

Россия выступает основным импортером для половины этих товаров. На ее долю приходится 98% (97,1 миллиона долларов) поставок косточковых плодов из Азербайджана, включая персики, нектарины и черешню. Также в РФ поставляется 96% (168,7 миллиона) томатов, экспортируемых Азербайджаном, 87% (153,4 миллиона) тропических фруктов, 64% (235,7 миллиона) пластиковых изделий, 53% (70,2 миллиона) орехов, главным образом лесных.

Ранее сообщалось, что азербайджанский бизнес рискует утратить почти 1,2 миллиарда долларов в случае потери доступа к российскому рынку.

Во вторник депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков сообщил о приостановке переговоров с Москвой по ряду крупных совместных экономических инициатив.

Эти события происходят после недавних инцидентов, включая задержание участников ОПГ в Екатеринбурге и обыск в бакинском офисе агентства Sputnik, в ходе которого были арестованы двое граждан России.

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