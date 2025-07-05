Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России добавило бананы в список сельхозпродукции

В России начнут официально производить и перерабатывать бананы.

Источник: Комсомольская правда

Бананы официально включены в перечень российской сельхозпродукции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования, позицией “Бананы”», — сказано в документе.

Напомним, после того, как бананы официально стали российской сельхозкультурой, у властей появится возможность предоставить производителям государственную поддержку.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России планируется первый урожай бананов. Его соберут в Ставропольском крае.

В то же время глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что уже в 2025 году россияне, вполне вероятно, попробуют выращенные в РФ бананы.

Тем временем спецкор «КП» Алексей Овчинников узнал, можно ли в России выращивать тропические культуры в промышленных масштабах.