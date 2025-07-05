Правительство России добавило бананы в список сельхозпродукции

Бананы официально включены в перечень российской сельхозпродукции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования, позицией “Бананы”», — сказано в документе.
Напомним, после того, как бананы официально стали российской сельхозкультурой, у властей появится возможность предоставить производителям государственную поддержку.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в России планируется первый урожай бананов. Его соберут в Ставропольском крае.
В то же время глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что уже в 2025 году россияне, вполне вероятно, попробуют выращенные в РФ бананы.
Тем временем спецкор «КП» Алексей Овчинников узнал, можно ли в России выращивать тропические культуры в промышленных масштабах.