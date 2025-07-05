Экономист дал хороший прогноз по ключевой ставке

Экономика постепенно привыкает к условиям санкционного давления, что уменьшает степень неопределенности и позволяет выстраивать более долгосрочные планы в денежно-кредитной сфере. В то же время Мягкова предупредила о рисках преждевременного смягчения политики. Если Центробанк понизит ставку слишком рано, это может вновь усилить инфляционное давление.