Экономист дал хороший прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка может упасть до 19%
Центробанк России может снизить ключевую ставку до 19% по итогам заседания 25 июля. Такой прогноз озвучила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
«Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления», — передает слова Мягковой агентство «Прайм».
По мнению аналитика, в пользу смягчения денежно-кредитной политики говорит замедление инфляции, стабилизация валютного рынка, охлаждение избыточного спроса и адаптация корпоративного сектора к новым экономическим условиям. Кроме того, отмечается уменьшение дефицита кадров в ряде ключевых отраслей — компании стали активнее проводить оптимизацию бизнес-процессов, что снизило нагрузку на рынок труда.
Экономика постепенно привыкает к условиям санкционного давления, что уменьшает степень неопределенности и позволяет выстраивать более долгосрочные планы в денежно-кредитной сфере. В то же время Мягкова предупредила о рисках преждевременного смягчения политики. Если Центробанк понизит ставку слишком рано, это может вновь усилить инфляционное давление.
Ранее стало известно, что Банк России в июле рассмотрит возможность понижения ключевой ставки. Гражданам не дают гарантий относительно уменьшения ставки в июле. Банк России продолжает внимательно следить за поступающей экономической информацией.