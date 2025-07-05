Важное нововведение для российских водителей вступает в силу с сегодняшнего дня

Новое повышение лимита выплат по европротоколу продолжает серию законодательных изменений, подписанных президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года для упрощения и ускорения различных процедур в стране. Тогда среди нововведений были сокращение сроков рассмотрения заявлений по материнскому капиталу и цифровизация ряда государственных услуг. Подобные меры направлены на повышение доступности и эффективности получения гражданами страховых и социальных выплат.