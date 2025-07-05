Важное нововведение для российских водителей вступает в силу с сегодняшнего дня

Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, согласно которому с 5 июля текущего года лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей в случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия и произведена фотофиксация аварии. Ранее предельный размер выплат составлял 100 тысяч рублей.
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Европротокол — это процедура упрощенного оформления документов о ДТП. Она позволяет водителям без вызова сотрудников ГИБДД самостоятельно зафиксировать факт и обстоятельства происшествия для дальнейшего обращения в страховую компанию.
По новому закону, если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотографии места аварии, лимит выплат сохраняется на прежнем уровне — до 400 тысяч рублей. В случае отсутствия фотофиксации максимальная сумма возмещения остается на уровне 100 тысяч рублей.
Новое повышение лимита выплат по европротоколу продолжает серию законодательных изменений, подписанных президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года для упрощения и ускорения различных процедур в стране. Тогда среди нововведений были сокращение сроков рассмотрения заявлений по материнскому капиталу и цифровизация ряда государственных услуг. Подобные меры направлены на повышение доступности и эффективности получения гражданами страховых и социальных выплат.