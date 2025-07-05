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Важное нововведение для российских водителей вступает в силу с сегодняшнего дня

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, согласно которому с 5 июля текущего года лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей в случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия и произведена фотофиксация аварии. Ранее предельный размер выплат составлял 100 тысяч рублей.

Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, согласно которому с 5 июля текущего года лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей в случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия и произведена фотофиксация аварии. Ранее предельный размер выплат составлял 100 тысяч рублей.

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Европротокол — это процедура упрощенного оформления документов о ДТП. Она позволяет водителям без вызова сотрудников ГИБДД самостоятельно зафиксировать факт и обстоятельства происшествия для дальнейшего обращения в страховую компанию.

По новому закону, если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотографии места аварии, лимит выплат сохраняется на прежнем уровне — до 400 тысяч рублей. В случае отсутствия фотофиксации максимальная сумма возмещения остается на уровне 100 тысяч рублей.

Новое повышение лимита выплат по европротоколу продолжает серию законодательных изменений, подписанных президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года для упрощения и ускорения различных процедур в стране. Тогда среди нововведений были сокращение сроков рассмотрения заявлений по материнскому капиталу и цифровизация ряда государственных услуг. Подобные меры направлены на повышение доступности и эффективности получения гражданами страховых и социальных выплат.