Открыто движение по обновленному перегону Уктур — Кенай в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершена масштабная модернизация стратегически важного участка Байкало-Амурской магистрали. С 4 июля открыто движение по объединенному перегону Уктур — Кенай протяженностью 21 километр, который стал результатом соединения реконструированного участка Уктур — Аксака с новым участком Аксака — Кенай, построенным в апреле 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".