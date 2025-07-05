Открыто движение по обновленному перегону Уктур — Кенай в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершена масштабная модернизация стратегически важного участка Байкало-Амурской магистрали. С 4 июля открыто движение по объединенному перегону Уктур — Кенай протяженностью 21 километр, который стал результатом соединения реконструированного участка Уктур — Аксака с новым участком Аксака — Кенай, построенным в апреле 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Было уложено 10,8 километра новых железнодорожных путей, построено три моста через реки Гур и Холойка, переработано 392 тысячи кубометров грунта для спрямления рельефа и реконструированы три водопропускные трубы.
В ближайшее время в местные реки выпустят 13,5 тысячи мальков кеты и калуги и высадят 550 саженцев березы плосколистной.
Обновленный перегон на направлении к портам Ванино и Советской Гавани увеличит пропускную способность БАМа и позволит нарастить объемы грузовых перевозок.