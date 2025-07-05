Российский рынок станков зависит от Китая на 80% — эксперт

За последние 3 года доля китайских станков на российском рынке выросла с 20% до 80%, сказала Спутнику гендиректор юридическо-консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева.
Раднаева отметила, что станки из Европы доминировали на российском рынке до 2022 года, до усиления санкционного режима, и после начала СВО поставки станков в Россию попали под санкционный запрет в числе первых.
«Еще, а 2021 году европейские производители занимали около 60% на российском рынке станков, у китайских компаний было 20%. За последние три года ситуация значительно поменялась, с 2022 года европейские станки в РФ почти не поступают, и более 80% рынка в 2024 году пришлось на китайские станки. Китайские компании успешно воспользовались моментом», — сказала гендиректор «Синорусс».
При этом Раднаева отметила, что следующим шагом сотрудничества РФ и КНР могла бы стать локализация производства в России. 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует перенос производственных мощностей китайских компаний в РФ, и готова предоставить им льготные условия.
«Уже есть успешные кейсы локализации производства китайских станков в России. России и Китаю в этом сегменте пора перейти от обычной торговли к совместному производству и разработке», — сказала она.
По словам эксперта, локализация производства в РФ позволит китайским производителям станков решить сразу несколько задач. Во-первых, произведённые в РФ станки не будут облагаться таможенными пошлинами, в связи с чем их себестоимость будет ниже. Во-вторых, произведенные в РФ станки смогут участвовать в тендерах и закупках крупными госкомпаниями. В-третьих, наличие производственных мощностей упростит задачу обслуживания и ремонта станков, уже поставленных российским потребителям. В-четвертых, произведённые в РФ танки могут беспошлинно поставляться в другие страны ЕАЭС в связи с наличием единого таможенного пространства, сказала Раднаева.
«Таким образом, локализация производства в РФ сделает китайские станки гораздо более конкурентоспособными и позволят успешно осваивать рынок России и соседних стран. Те китайские производители, что воспользуются этим шансом, окажутся в гораздо более выгодном положении», — резюмировала эксперт.