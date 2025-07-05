Российский рынок станков зависит от Китая на 80% — эксперт

По словам эксперта, локализация производства в РФ позволит китайским производителям станков решить сразу несколько задач. Во-первых, произведённые в РФ станки не будут облагаться таможенными пошлинами, в связи с чем их себестоимость будет ниже. Во-вторых, произведенные в РФ станки смогут участвовать в тендерах и закупках крупными госкомпаниями. В-третьих, наличие производственных мощностей упростит задачу обслуживания и ремонта станков, уже поставленных российским потребителям. В-четвертых, произведённые в РФ танки могут беспошлинно поставляться в другие страны ЕАЭС в связи с наличием единого таможенного пространства, сказала Раднаева.