Аналитики рассказали, что ждет рубль в ближайшем будущем

Ранее первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что Курс доллара к рублю может достичь 90 рублей к концу 2025 года, согласно макропрогнозу ВТБ. Он уточнил, что курс не был изменен после Петербургского экономического форума. Пьянов также отметил, что несмотря на снижение экономических темпов роста, рецессия не ожидается, и в следующем году прогнозируется позитивный рост ВВП.