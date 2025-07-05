США возобновили ввоз соевых бобов из России

Соединенные Штаты Америки впервые за полтора года возобновили закупки соевых бобов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США.
Так, по итогам мая 2025 года РФ поставила в США соевых бобов почти на 5 млн долларов. Это произошло впервые с февраля 2024 года, когда их поставки составили 6,3 млн долларов.
В общей сложности в мае Штаты приобрели за рубежом соевых бобов на более чем 35 млн долларов. Их основным поставщиком стала Канада (15,6 млн долларов).
Интересно, что США сами являются крупным экспортером сои на мировом рынке. Только в мае страна отправила зарубежным партнерам сои почти на 700 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Россия поставила в США рекордный объем гречки за три года.