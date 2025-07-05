В Омске за восемь миллионов отремонтируют дорогу по улице Фрунзе

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на ремонт автомобильной дороги по улице Фрунзе. Работы будут проводиться на небольшом участке возле метромоста — от улицы Красный Путь до здания № 38 на улице Фрунзе. Аукцион был размещён на сайте госзакупок.
В рамках ремонта дорожникам предстоит обновить асфальт и установить бортовые камни. Для выполнения работ будет использован гранит Южно-Султаевского месторождения, чтобы сохранить единую архитектурную концепцию. Начальная цена контракта составляет 7,9 млн рублей.
Итоги аукциона будут подведены 8 июля. Подрядчик должен начать работы сразу после подписания контракта, а завершить их не позднее 30 июля.