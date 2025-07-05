В Омске за восемь миллионов отремонтируют дорогу по улице Фрунзе

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на ремонт автомобильной дороги по улице Фрунзе. Работы будут проводиться на небольшом участке возле метромоста — от улицы Красный Путь до здания № 38 на улице Фрунзе. Аукцион был размещён на сайте госзакупок.