Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за восемь миллионов отремонтируют дорогу по улице Фрунзе

Для выполнения работ будет использован гранит Южно-Султаевского месторождения.

Источник: Om1 Омск

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на ремонт автомобильной дороги по улице Фрунзе. Работы будут проводиться на небольшом участке возле метромоста — от улицы Красный Путь до здания № 38 на улице Фрунзе. Аукцион был размещён на сайте госзакупок.

В рамках ремонта дорожникам предстоит обновить асфальт и установить бортовые камни. Для выполнения работ будет использован гранит Южно-Султаевского месторождения, чтобы сохранить единую архитектурную концепцию. Начальная цена контракта составляет 7,9 млн рублей.

Итоги аукциона будут подведены 8 июля. Подрядчик должен начать работы сразу после подписания контракта, а завершить их не позднее 30 июля.