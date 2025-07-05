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Губернатор Беспрозванных сообщил о скидках на топливо для калининградцев

Глава региона провёл переговоры с «Лукойлом».

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о скидках на топливо для жителей Калининградской области. Об этом он написал в своём ТГ-канале.

Глава региона провёл переговоры с «Лукойлом» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он поднял вопрос снижения стоимости бензина для жителей Калининградской области.

«Договорился, что в регионе начнёт действовать специальная цена для калининградцев на всех АЗС “Лукойла” — скидка от 2 до 6,5 рубля на литр в зависимости от вида топлива», — сообщил глава.

Таким образом, снижение по ДТ с учётом всех скидок составит 6,5 рубля, на АИ-95 и АИ-92 — 2,3 рубля. Уменьшение стоимости топлива для жителей связано с особым географическим положением региона. Компания будет компенсировать затраты по доставке топлива.

А ранее в областном правительстве рассказывали, почему растут цены на топливо.

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