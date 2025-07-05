Балынин: предпенсионеры могут получать пособие по безработице дольше других

Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, могут получать пособие по безработице дольше, чем другие категории граждан. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист отметил, что для россиян предпенсионного возраста предусмотрены особые условия обеспечения по безработице. Для получения пособия по безработице перед увольнением нужно отработать не менее 26 недель, в таком случае его размер в первые три месяца составит 75% среднего заработка, в следующие четыре месяца — 60% среднего заработка, в дальнейшем — 45%.
«Период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев», — добавил Балынин.
Также экономист обратил внимание на факт, что период выплаты увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год страхового стажа, превышающего страховой стаж в 25 лет для мужчин и в 20 лет для женщин.
«Например, если женщина предпенсионного возраста имеет 30 лет страхового стажа, то период получения пособия по безработице может быть увеличен ей на 20 недель, т.е. практически на 5 месяцев (дополнительно сверх одного года). При этом в случае реализации данного права максимальный период выплаты пособия по безработице предпенсионеру не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев», — пояснил Балынин.
Максимальный размер пособия по безработице для предпенсионера составляет 15 044 рубля на протяжении всего периода нахождения в статуса безработного, в то время, как на общих основаниях с 4 месяца размер этой выплаты снижается до 5 880 рублей.
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