Балынин: предпенсионеры могут получать пособие по безработице дольше других

«Например, если женщина предпенсионного возраста имеет 30 лет страхового стажа, то период получения пособия по безработице может быть увеличен ей на 20 недель, т.е. практически на 5 месяцев (дополнительно сверх одного года). При этом в случае реализации данного права максимальный период выплаты пособия по безработице предпенсионеру не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев», — пояснил Балынин.