Хабаровчанин выиграл суд у недобросовестного застройщика

Житель Хабаровска, вложивший более 1,3 миллиона рублей в покупку помещения площадью 18 квадратных метров, столкнулся с серьезными дефектами после сдачи объекта. Вскоре после заселения у входа лопнула штукатурка, оторвалась напольная плитка, а из-за вздутия керамогранита дверь перекосило и она перестала закрываться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Экспертиза оценила ущерб в 171 тысячу рублей, но застройщик проигнорировал претензию дольщика. В результате потерпевший обратился в суд при поддержке Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Суд решил взыскать возмещение стоимости ремонта в 171 336 рублей, компенсацию за экспертизу — 26 666 рублей и 50 тысяч морального вреда.
Суд встал на сторону потребителя, ссылаясь на статью 39 Закона «О защите прав потребителей», которая гарантирует право на устранение недостатков или полное возмещение убытков.