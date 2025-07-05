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Хабаровчанин выиграл суд у недобросовестного застройщика

Дольщик вложил более 1,3 миллиона рублей в помещение.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска, вложивший более 1,3 миллиона рублей в покупку помещения площадью 18 квадратных метров, столкнулся с серьезными дефектами после сдачи объекта. Вскоре после заселения у входа лопнула штукатурка, оторвалась напольная плитка, а из-за вздутия керамогранита дверь перекосило и она перестала закрываться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Экспертиза оценила ущерб в 171 тысячу рублей, но застройщик проигнорировал претензию дольщика. В результате потерпевший обратился в суд при поддержке Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Суд решил взыскать возмещение стоимости ремонта в 171 336 рублей, компенсацию за экспертизу — 26 666 рублей и 50 тысяч морального вреда.

Суд встал на сторону потребителя, ссылаясь на статью 39 Закона «О защите прав потребителей», которая гарантирует право на устранение недостатков или полное возмещение убытков.