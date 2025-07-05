Хабаровчанин выиграл суд у недобросовестного застройщика

Житель Хабаровска, вложивший более 1,3 миллиона рублей в покупку помещения площадью 18 квадратных метров, столкнулся с серьезными дефектами после сдачи объекта. Вскоре после заселения у входа лопнула штукатурка, оторвалась напольная плитка, а из-за вздутия керамогранита дверь перекосило и она перестала закрываться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".