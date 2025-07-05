Силуанов: в БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. В 2011 году к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика, расширив состав организации. С 1 января 2024 года в число полноправных членов БРИКС вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Позднее, 6 января 2025 года, Индонезия также стала полноправным участником объединения. Таким образом, в настоящее время БРИКС включает представителей четырех континентов и по численности членов существенно превосходит «Большую семерку». Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в отличие от таких альянсов, как НАТО и Европейский союз, где зачастую преобладает политика поиска внешних противников и изоляции отдельных государств, деятельность БРИКС основывается на принципах взаимного уважения и равноправного сотрудничества между странами-участницами.