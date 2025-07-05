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Силуанов: в БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы

Во время церемонии открытия совета управляющих Нового банка развития в Рио-де-Жанейро министр финансов России Антон Силуанов выразил необходимость разработки нового подхода к привлечению стабильных долгосрочных инвестиций в странах БРИКС. Особое внимание министр уделил возможности использования цифровых финансовых активов (ЦФА).

В БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы, заявил Силуанов.

Во время церемонии открытия совета управляющих Нового банка развития в Рио-де-Жанейро министр финансов России Антон Силуанов выразил необходимость разработки нового подхода к привлечению стабильных долгосрочных инвестиций в странах БРИКС. Особое внимание министр уделил возможности использования цифровых финансовых активов (ЦФА).

«Важно кратно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Нужен новый подход к привлечению финансирования по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами», — заявил Силуанов. Его цитату приводит РИА новости.

По словам министра, предложенная платформа будет объединять различные инвестиционные механизмы, стандарты и технологии, что позволит участвующим странам эффективно сотрудничать и реализовывать совместные проекты. Такой подход способен стимулировать глобальное экономическое развитие и привлечь значительные капиталы в развивающиеся рынки.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. В 2011 году к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика, расширив состав организации. С 1 января 2024 года в число полноправных членов БРИКС вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Позднее, 6 января 2025 года, Индонезия также стала полноправным участником объединения. Таким образом, в настоящее время БРИКС включает представителей четырех континентов и по численности членов существенно превосходит «Большую семерку». Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в отличие от таких альянсов, как НАТО и Европейский союз, где зачастую преобладает политика поиска внешних противников и изоляции отдельных государств, деятельность БРИКС основывается на принципах взаимного уважения и равноправного сотрудничества между странами-участницами.

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