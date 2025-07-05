Налогов почти на 11 млрд рублей планируют собрать в Минске

Первоначально объем расходов был утвержден в сумме около 11,8 миллиарда рублей. Затем бюджет корректировали в феврале и марте 2025 года. Теперь — очередное изменение. На данный момент планируется, что столичный бюджет может быть с дефицитом — исходя из планируемых доходов, он может составить около 665,8 миллиона рублей.