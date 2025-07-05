Налогов почти на 11 млрд рублей планируют собрать в Минске

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Расходы бюджета Минска в нынешнем году могут превысить 12,4 миллиарда рублей, следует из официально опубликованного решения Минского городского совета депутатов.
Первоначально объем расходов был утвержден в сумме около 11,8 миллиарда рублей. Затем бюджет корректировали в феврале и марте 2025 года. Теперь — очередное изменение. На данный момент планируется, что столичный бюджет может быть с дефицитом — исходя из планируемых доходов, он может составить около 665,8 миллиона рублей.
Основные источники доходов, как и ранее, — подоходный налог с физлиц и налог на прибыль. В целом налоговые поступления, как ожидается, могут принести городу почти 11 миллиардов рублей.
Столичные власти намерены потратить примерно 418 миллионов на метрополитен, почти 2,2 миллиарда — на ЖКХ, около 2,8 миллиарда — на здравоохранение, еще 2,4 — на образование, более 407 миллионов — на соцполитику, свыше 10,2 миллиона — на благоустройство.
В прошлом году бюджет Минска был исполнен с профицитом более 158 миллионов рублей. Поступления превысили 10,8 миллиарда, а расходы были менее 10,7 миллиарда.