В Самаре перекрыли перекресток улиц Агибалова и Рабочей

В ночь на 5 июля в Самаре перекрыли пересечение улиц Агибалова и Рабочей в связи с реконструкцией теплосетей. Проезд будет ограничен до конца дня 8 июля.
Автобусы № 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 4, 84 и 99 из-за этого будут объезжать участок реконструкции по улицам Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, предупредили в мэрии.
А еще изменятся схему движения троллейбусов. Маршруты № 4 и № 15 пойдут прямо по Мичурина, Чкалова, Буянова, Маяковского, Коммунистической, Чкалова, Мичурина и Буянова. А в обратном направлении через Губернский рынок, Мичурина, Чкалова, Коммунистическую, Маяковского, Буянова, Чкалова, Мичурина.
Троллейбусы № 12, № 17 и № 20 будут курсировать по Коммунистической, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической до Владимирской. А № 6 и № 16 поедут по Ульяновской, Самарской и Некрасовской.