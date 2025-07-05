Строительство восьмиэтажного дома планируется за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню»

Территория площадью 3,43 га, которую охватывает разработанная документация, ограничена улицами Строителей, Вокзальной, Уфалейской, Песчаной, а также зданиями по ул. Строителей, 48а, проспекту Парковому, 15 В, 17, 17а, 23, 25а, в Дзержинском районе Перми. Так, за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню» предполагается разместить многоквартирный дом высотой не более восьми этажей. Его площадь составит не более 6,7 тыс. кв. м.