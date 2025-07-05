В Екатеринбурге рядом с вокзалом построят еще один жилой квартал

Рядом с железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге построят 515,3 тысячи квадратных метров жилья. Новые дома появятся на месте бывшего имущественного комплекса РЖД, который сейчас принадлежит холдингу «Синара Девелопмент». Материалы размещены для общественного обсуждения проекта до 25 июля.
ЖК появится в районе улиц Челюскинцев, Героев России, Кимовской и перспективной улицы Беринга, а также отвода железной дороги и Производственного переулка. Общая площадь участка под застройку — 50,1 гектара, жилье возведут до 2035 года.
В проекте отмечено, что застройщик возведет на этом месте среднеэтажные дома и многоэтажки, а также объекты социальной инфраструктуры — детские сады. Проживать в новом квартале будет 28 200 человек.
Общественные обсуждения проводятся до 25 июля 2025 года.